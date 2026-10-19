Storie e problemi concreti raccontati dalle persone che fermano il traffico sulle autostrade, dandosi persino il cambio per dormire
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Fonte: il Post
Cosa chiedono i camionisti e gli agricoltori che stanno bloccando la Puglia
19 Ott 2026 • 0 commenti
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