È tra i proprietari di una delle squadre dell’E1, il campionato che prova a proporsi come un’alternativa alla Formula 1: però elettrica e acquatica
Continua a leggere: Cosa ci fa LeBron James a una gara di barche elettriche in Angola
Fonte: il Post
Cosa ci fa LeBron James a una gara di barche elettriche in Angola
16 Set 2026 • 0 commenti
È tra i proprietari di una delle squadre dell’E1, il campionato che prova a proporsi come un’alternativa alla Formula 1: però elettrica e acquatica
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.