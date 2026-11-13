Il governo ha detto di non fare evacuazioni in assenza di minacce concrete e intanto sta lavorando a protocolli comuni più dettagliati
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Fonte: il Post
Cosa devono fare le scuole con gli allarmi bomba d’ora in poi
13 Nov 2026 • 0 commenti
Il governo ha detto di non fare evacuazioni in assenza di minacce concrete e intanto sta lavorando a protocolli comuni più dettagliati
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