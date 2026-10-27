Lo spiega Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, nel suo nuovo libro sul diritto internazionale “Diritto o barbarie”
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Fonte: il Post
Cosa dice, per intero, l’articolo 11 della Costituzione: quello sulla guerra
27 Ott 2026 • 0 commenti
Lo spiega Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, nel suo nuovo libro sul diritto internazionale “Diritto o barbarie”
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