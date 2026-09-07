La chiazza lunga 28 chilometri è stata quasi del tutto pulita: ora la procura sta cercando di capire se ci sono responsabili
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Fonte: il Post
Cosa è successo dopo lo sversamento di inquinanti nel Naviglio di Milano
7 Set 2026 • 0 commenti
La chiazza lunga 28 chilometri è stata quasi del tutto pulita: ora la procura sta cercando di capire se ci sono responsabili
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