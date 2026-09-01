Sono state respinte solo 8 persone di nazionalità marocchina, quasi certamente non provenienti da Ceuta, tra molta propaganda
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Fonte: il Post
Cosa è successo in un mese di controlli alla frontiera tra Italia e Spagna
1 Set 2026 • 0 commenti
Sono state respinte solo 8 persone di nazionalità marocchina, quasi certamente non provenienti da Ceuta, tra molta propaganda
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