E che differenza c’è col direttore sportivo? Quali sono i loro rapporti con l’amministratore delegato? Un po’ di risposte attorno a cariche a volte un po’ nebuolose
Continua a leggere: Cosa fa esattamente un «direttore tecnico», in una squadra di calcio?
Fonte: il Post
Cosa fa esattamente un «direttore tecnico», in una squadra di calcio?
26 Mag 2026 • 0 commenti
E che differenza c’è col direttore sportivo? Quali sono i loro rapporti con l’amministratore delegato? Un po’ di risposte attorno a cariche a volte un po’ nebuolose
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.