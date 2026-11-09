Con la diffusione di quelle autonome le auto potrebbero diventare un giorno uno spazio diverso rispetto a ogni altro mezzo, pubblico o privato
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Fonte: il Post
Cosa faremo in macchina quando non dovremo più guidare?
9 Nov 2026 • 0 commenti
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