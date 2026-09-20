Ha parlato di Israele e Palestina, ha detto di aver dovuto «prendere decisioni difficili» e di aver «commesso degli errori»
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Fonte: il Post
Cosa ha detto Ed Sheeran al primo concerto del suo tour da cui è stato escluso Macklemore
20 Set 2026 • 0 commenti
Ha parlato di Israele e Palestina, ha detto di aver dovuto «prendere decisioni difficili» e di aver «commesso degli errori»
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