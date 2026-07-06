La nuova puntata di Superfan racconta di cosa si cerca, in fondo, quando ci si ritrova in un fandom e di come questa necessità risponda a impulsi antichissimi
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Fonte: il Post
Cosa hanno in comune un tifoso delle bighe nell’antica Roma e una fan di Taylor Swift?
6 Lug 2026 • 0 commenti
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