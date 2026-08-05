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Cosa mangiavano davvero Ulisse, Polifemo e gli altri protagonisti dell’Odissea

5 Ago 2026 di PincoPallino0 commenti

In questo torrido e sonnacchioso Agosto dell’anno del Signore duemila e ventisei potevamo, noi di c00cina, esimerci dal sottoporvi un articolo che parla dell’Odissea? Sì, potevamo e abbiamo scelto di non farlo ma poiché siamo meglio dello stagista (ciucci e presuntuosi, direbbe qualche mukko campano…), la prendiamo un po’ alla larga, o per la gola, fate voi.

L’idea è nata leggendo questo articolo del Gambero Rosso a firma di  Roberta Volpe e quest’altro, su So wine so food, di Miriam De Vita; Libreriamo, per mano di Salvatore Galeone, invece investiga sul ruolo sociale del cibo nell’Odissea.

Facendoci aiutare dall’IA abbiamo scovato su Academia.edu un paio di saggi che potrebbero interessare i lettori più avidi di sapere, ben inteso niente di rivoluzionario come la questione cavallo/nave che tanto ci appassiona.

Food and Society in Classical Antiquity — Peter Garnsey (ResearchGate) — è il testo di riferimento più citato in assoluto sull’argomento (Cambridge UP, 1999) (qui solo estratti)


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