Il ministero della Salute parla di un incremento di mortalità «contenuto», mentre uno studio internazionale ha stimato uno scenario più preoccupante
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Fonte: il Post
Cosa non torna nei numeri sui morti per caldo in Italia
30 Ott 2026 • 0 commenti
Il ministero della Salute parla di un incremento di mortalità «contenuto», mentre uno studio internazionale ha stimato uno scenario più preoccupante
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