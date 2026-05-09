Starmer non vuole lasciare la leadership dopo il pessimo risultato alle elezioni locali, e gli oppositori interni hanno due modi per cercare di cacciarlo
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Fonte: il Post
Cosa può succedere ora tra i Laburisti britannici
9 Mag 2026 • 0 commenti
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