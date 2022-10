Cosa rivelano i Labour Files

Un’inchiesta di Al Jazeera fa luce sulle dinamiche e intrighi interni al Partito Laburista. Mohammad Suhail sull’Independent evidenzia le tematiche del razzismo e di un partito ostaggio di notabili.

I Labour files partono da una mole di dati impressionante: più di 500GiB di documenti, email, video e audio del Partito Laburista. I giornalisti investigativi della I-Unit di Al Jazeera hanno esaminato gli archivi (la più grosse fuga di notizie nella storia politica del Regno Unito) trovandovi razzismo, islamofobia, sabotaggio del proprio leader di allora (2015–2020) Jeremy Corbyn.

Le carte rivelano la dirigenza apicale del partito in subbuglio dopo l’elezione di Corbyn:

La storia raccontata in The Labour Files inizia con gli alti funzionari del partito, in gran parte provenienti dalla destra del partito, talmente inorriditi dall’assunzione della leadership da parte della sinistra sotto Jeremy Corbyn da usare ogni trucco per indebolire lui e i suoi sostenitori. Ma ciò che è stato scoperto non è solo storico: I funzionari di Starmer, ora in pieno controllo, hanno dimostrato di avere lo stesso zelo ossessivo nell’attaccare i membri del loro stesso partito. Il risultato? L’abbandono di quasi 100.000 attivisti laburisti che lavorano duramente e, con loro, del programma politico di trasformazione di cui c’è urgente bisogno per affrontare la disuguaglianza dilagante, il fallimento dei servizi pubblici e la crisi climatica.