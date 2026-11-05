Agli aeroporti di Roma e Milano sono arrivate mail di minaccia molto generiche e complottiste, di cui è difficile valutare la gravità
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Fonte: il Post
Cosa sappiamo degli allarmi bomba sugli aerei in Italia e in Europa
5 Nov 2026 • 0 commenti
Agli aeroporti di Roma e Milano sono arrivate mail di minaccia molto generiche e complottiste, di cui è difficile valutare la gravità
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