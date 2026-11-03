In Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori è stata alzata per guastare i prodotti al loro interno
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Fonte: il Post
Cosa sappiamo degli attacchi informatici ad alcuni supermercati italiani
3 Nov 2026 • 0 commenti
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