Secondo la Russia ha distrutto un dormitorio studentesco uccidendo 21 persone, mentre l’esercito ucraino dice di avere colpito un obiettivo militare
Continua a leggere: Cosa sappiamo del bombardamento ucraino su Starobilsk
Fonte: il Post
Cosa sappiamo del bombardamento ucraino su Starobilsk
24 Mag 2026 • 0 commenti
Secondo la Russia ha distrutto un dormitorio studentesco uccidendo 21 persone, mentre l’esercito ucraino dice di avere colpito un obiettivo militare
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.