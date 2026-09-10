Poco: di certo c’è che un drone era nello spazio aereo moldavo proprio mentre l’aereo del presidente ucraino stava per decollare
Continua a leggere: Cosa sappiamo del drone che avrebbe quasi colpito l’aereo di Zelensky in Moldavia
Fonte: il Post
Cosa sappiamo del drone che avrebbe quasi colpito l’aereo di Zelensky in Moldavia
10 Set 2026 • 0 commenti
Poco: di certo c’è che un drone era nello spazio aereo moldavo proprio mentre l’aereo del presidente ucraino stava per decollare
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