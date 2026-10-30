Sono morti quattro militari italiani e ci sono 11 feriti: l’incidente è avvenuto subito dopo il decollo, ma non si sa ancora perché
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Fonte: il Post
Cosa sappiamo dell’elicottero militare italiano precipitato in Bosnia Erzegovina
30 Ott 2026 • 0 commenti
Sono morti quattro militari italiani e ci sono 11 feriti: l’incidente è avvenuto subito dopo il decollo, ma non si sa ancora perché
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