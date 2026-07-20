C’è un video in cui lo si vede a terra gridare, mentre due agenti gli stanno a cavalcioni sulla schiena: la procura ha aperto un’inchiesta
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Fonte: il Post
Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia
20 Lug 2026 • 0 commenti
C’è un video in cui lo si vede a terra gridare, mentre due agenti gli stanno a cavalcioni sulla schiena: la procura ha aperto un’inchiesta
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