Soffriva di disturbi mentali ma deteneva regolarmente tre armi: la polizia ha descritto l’attacco come «un atto di follia»
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Fonte: il Post
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3 Set 2026 • 0 commenti
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