Dopo 51 anni è stato riaperto un caso giudiziario tra i più controversi della storia italiana, con una testimonianza inedita e le immagini di un tg
Continua a leggere: Cosa si sa della nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini
Fonte: il Post
Cosa si sa della nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini
3 Nov 2026 • 0 commenti
Dopo 51 anni è stato riaperto un caso giudiziario tra i più controversi della storia italiana, con una testimonianza inedita e le immagini di un tg
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.