La procura ha individuato cinque persone che avrebbero fatto esplodere la bomba lo scorso ottobre, ma sta ancora cercando di capire chi le abbia assoldate
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Fonte: il Post
Cosa si sa delle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci
1 Lug 2026 • 0 commenti
La procura ha individuato cinque persone che avrebbero fatto esplodere la bomba lo scorso ottobre, ma sta ancora cercando di capire chi le abbia assoldate
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