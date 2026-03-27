Riguarda presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture informatiche, a favore di alcune aziende private
Continua a leggere: Cosa si sa dell’indagine che coinvolge il ministero della Difesa, Terna e RFI
Fonte: il Post
Cosa si sa dell’indagine che coinvolge il ministero della Difesa, Terna e RFI
27 Mar 2026 • 0 commenti
Riguarda presunte corruzioni e irregolarità negli appalti per le forniture informatiche, a favore di alcune aziende private
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