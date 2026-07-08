Due ex agenti dei servizi segreti italiani sono stati arrestati e ci sono altri militari indagati, in una storia che comprende informazioni segrete passate su foglietti di carta
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Fonte: il Post
Cosa si sa dell’indagine sullo spionaggio a favore della Russia
8 Lug 2026 • 0 commenti
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