All’estrema destra mancano pochi seggi per poter governare, e potrebbe allearsi con un partito marginale nato da una scissione dalla sinistra
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Fonte: il Post
Cosa succede in Sassonia-Anhalt dopo la vittoria di AfD
7 Set 2026 • 0 commenti
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