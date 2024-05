Cosa vogliono i giovani elettori europei

In Europa le elettrici e gli elettori sotto i trent’anni hanno problemi diversi a seconda dei paesi, ma sono tutti corteggiati dai partiti in vista delle elezioni di giugno. Come sarebbe il continente se potessero votare solo loro? Per cercare di capirlo Arte ha commissionato un sondaggio nei 27 paesi dell’Unione: le nuove generazioni sono preoccupate principalmente per la salute, la guerra e l’ambiente.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega che i ragazzi sono tendenzialmente europeisti, anche se non sempre vanno a votare. Sono però pronti a mobilitarsi o a scendere in piazza per le battaglie che ritengono importanti.