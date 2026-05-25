È una notizia importante, ma non significa che i climatologi si erano sbagliati, come ha sostenuto di recente Trump
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Fonte: il Post
Cosa vuol dire la proposta di escludere lo scenario più pessimistico sul riscaldamento globale
25 Mag 2026 • 0 commenti
È una notizia importante, ma non significa che i climatologi si erano sbagliati, come ha sostenuto di recente Trump
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