La sua società di investimento ha chiesto di esaminare i conti dell’editore del giornale per valutare una successiva offerta di acquisto
Continua a leggere: Cosa vuole fare Leonardo Maria Del Vecchio con “Il Fatto Quotidiano”
Fonte: il Post
Cosa vuole fare Leonardo Maria Del Vecchio con “Il Fatto Quotidiano”
26 Ott 2026 • 0 commenti
La sua società di investimento ha chiesto di esaminare i conti dell’editore del giornale per valutare una successiva offerta di acquisto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.