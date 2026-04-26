L’evento a cui Trump stava partecipando sabato ha una lunga storia e ha prodotto momenti memorabili, da «Obama out» a quando Bush scherzò sull’invasione dell’Iraq
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Fonte: il Post
Cos’è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca
26 Apr 2026 • 0 commenti
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