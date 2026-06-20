A 46 anni il giocatore brasiliano farà parte della squadra e parteciperà almeno a una amichevole, ma è solo un’operazione di marketing
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Fonte: il Post
Cos’è questa storia di Ronaldinho che torna a giocare col Ravenna
20 Giu 2026 • 0 commenti
A 46 anni il giocatore brasiliano farà parte della squadra e parteciperà almeno a una amichevole, ma è solo un’operazione di marketing
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