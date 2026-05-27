L’ex primo ministro è accusato di traffico di influenze illecite, in un caso che coinvolge una compagnia aerea e il regime di Maduro in Venezuela
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Fonte: il Post
Cos’è questo guaio di Zapatero, che è un guaio anche per Sánchez
27 Mag 2026 • 0 commenti
L’ex primo ministro è accusato di traffico di influenze illecite, in un caso che coinvolge una compagnia aerea e il regime di Maduro in Venezuela
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