Prima dello spareggio dei Mondiali: alcuni giocatori italiani hanno esultato sapendo che avrebbero dovuto affrontare i bosniaci, che non l’hanno presa bene
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Fonte: il Post
Cos’è questo video che ha fatto litigare Italia e Bosnia Erzegovina nel calcio
29 Mar 2026 • 0 commenti
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