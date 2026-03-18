Israele ha ucciso Ali Larijani, uno degli uomini più importanti del regime: lo stretto di Hormuz resta chiuso e le operazioni dell’esercito israeliano in Libano si ampliano
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Fonte: il Post
Cos’è successo nel diciottesimo giorno di guerra
18 Mar 2026 • 0 commenti
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