C’è stata una grande manifestazione del regime iraniano, sono proseguiti i bombardamenti su Teheran e sul Libano e gli Stati Uniti sostengono che Mojtaba Khameni sia «ferito e sfigurato»
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Fonte: il Post
Cos’è successo nel quattordicesimo giorno di guerra
14 Mar 2026 • 0 commenti
C’è stata una grande manifestazione del regime iraniano, sono proseguiti i bombardamenti su Teheran e sul Libano e gli Stati Uniti sostengono che Mojtaba Khameni sia «ferito e sfigurato»
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