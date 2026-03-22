L’Iran ha dimostrato di avere missili con una gittata molto più ampia di quanto si pensasse, mentre Mojtaba Khamenei non si è ancora fatto vedere
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Fonte: il Post
Cos’è successo nel ventiduesimo giorno di guerra
22 Mar 2026 • 0 commenti
L’Iran ha dimostrato di avere missili con una gittata molto più ampia di quanto si pensasse, mentre Mojtaba Khamenei non si è ancora fatto vedere
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