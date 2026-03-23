Trump ha minacciato di attaccare le centrali elettriche iraniane se lo stretto di Hormuz non sarà riaperto, l’Iran ha rilanciato mentre Israele ha distrutto ponti in Libano
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Fonte: il Post
Cos’è successo nel ventitreesimo giorno di guerra
23 Mar 2026 • 0 commenti
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