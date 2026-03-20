Il Regno Unito permetterà agli Stati Uniti di usare le sue basi militari per attaccare l’Iran, mentre Trump ha detto un sacco di cose contraddittorie sui suoi prossimi passi
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Fonte: il Post
Cos’è successo nel ventunesimo giorno di guerra
20 Mar 2026 • 0 commenti
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