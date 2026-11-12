Crisi demografica e patriarcato

Ingenere, pubblicazione femminista, ospita un articolo che offre una nuova possibile interpretazione del concetto di patriarcato, mettendolo in relazione ad alcune notizie recenti riguardanti uomini ricchi e famosi e i loro comportamenti riproduttivi.

Gli esempi riportati riguardano Elon Musk e la sua numerosa figliolanza, Pavel Durov (di Telegram) che ha tredici figli riconosciuti e forse un centinaio ottenuti con donazioni di sperma, e imprenditori cinesi che ricorrono alla maternità surrogata in USA per ottenere figli con nazionalità statunitense cui passare l’eredità industriale.

Ma secondo l’autrice questi sono solo casi emblematici, rappresentativi dell’atteggiamento che denomina biopatriarcato

segnali di un mutamento più ampio, in cui la riproduzione diventa un terreno privilegiato di intreccio tra biopolitica, capitalismo e gerarchie di genere. Non si tratta di un ritorno al patriarcato “tradizionale”, quanto piuttosto di una sua riorganizzazione in un contesto in cui mercato, tecnologia e potere economico consentono di governare la vita …

In questo senso il biopatriarcato non consisterebbe nel “fare molti figli” come i genitori succitati, ma nella costruzione di infrastrutture riproduttive — cliniche, agenzie, contratti, pratiche di procreazione assistita, talvolta catene transnazionali — che trasformano la capacità generativa in una risorsa economicamente e politicamente governabile. Con la conclusione che l’importante