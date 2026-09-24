Il ministro della Difesa ha criticato una notizia del quotidiano spagnolo “El Mundo”, ma è un timore di cui si parla da settimane
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Fonte: il Post
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24 Set 2026 • 0 commenti
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