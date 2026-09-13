Il presidente Juan Jesús Vivas Lara, di centrodestra, ha sfruttato la crisi migratoria per diventare ancora più popolare, alle spese del primo ministro Sánchez
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Fonte: il Post
Da 25 anni a Ceuta c’è sempre lui a governare
13 Set 2026 • 0 commenti
Il presidente Juan Jesús Vivas Lara, di centrodestra, ha sfruttato la crisi migratoria per diventare ancora più popolare, alle spese del primo ministro Sánchez
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