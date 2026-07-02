La resistenza a usarla nelle case e nei luoghi pubblici viene spesso presa in giro da chi vive negli Stati Uniti o in Asia: possiamo spiegare
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Fonte: il Post
Da dove arriva la diffidenza europea verso l’aria condizionata
2 Lug 2026 • 0 commenti
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