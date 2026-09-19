Un ripasso, ora che se ne riparla per le conquiste del gruppo intorno allo stretto di Bab el Mandeb e per gli attacchi all’Arabia Saudita
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Fonte: il Post
Da dove arrivano gli Houthi, e come cominciò la guerra civile in Yemen
19 Set 2026 • 0 commenti
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