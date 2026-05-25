Cinque anni fa la protagonista del film che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes stava pensando di abbandonare la recitazione: ora è una delle attrici europee più richieste
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Fonte: il Post
Da dove è uscita Renate Reinsve
25 Mag 2026 • 0 commenti
Cinque anni fa la protagonista del film che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes stava pensando di abbandonare la recitazione: ora è una delle attrici europee più richieste
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