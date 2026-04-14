Sono stati tolti più di 500 milioni di euro ai ministeri, tra alcune polemiche: anche il museo dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema avrà meno fondi
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Fonte: il Post
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14 Apr 2026 • 0 commenti
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