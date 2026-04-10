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Da dove si comincia per fare un podcast?

Da dove si comincia per fare un podcast?

10 Apr 2026 di hookii0 commenti

Ne parliamo a maggio nelle “Dieci lezioni sui podcast”: dieci incontri online con chi, dentro e fuori dal Post, i podcast li scrive, li produce e li registra
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Fonte: il Post


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