Continua a leggere: Dal 2027 il paese vincitore dell’Eurovision Song Contest non potrà ospitare l’edizione successiva se coinvolto in una guerra
Fonte: il Post
Dal 2027 il paese vincitore dell’Eurovision Song Contest non potrà ospitare l’edizione successiva se coinvolto in una guerra
12 Ago 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Dal 2027 il paese vincitore dell’Eurovision Song Contest non potrà ospitare l’edizione successiva se coinvolto in una guerra
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.