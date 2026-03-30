Continua a leggere: Dal 2035 le figurine della Nazionale di calcio non saranno più prodotte da Panini ma da un’azienda statunitense, scrive il Fatto Quotidiano
Fonte: il Post
Dal 2035 le figurine della Nazionale di calcio non saranno più prodotte da Panini ma da un’azienda statunitense, scrive il Fatto Quotidiano
30 Mar 2026 • 0 commenti
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