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Fonte: il Post
Dal 4 maggio in Francia tutti gli studenti, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a 1 euro
5 Mag 2026 • 0 commenti
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