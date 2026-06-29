Continua a leggere: Dal 5 al 10 e dal 26 al 30 luglio ci saranno disagi per la circolazione dei treni a Firenze, per la sostituzione di un cavalcavia
Fonte: il Post
Dal 5 al 10 e dal 26 al 30 luglio ci saranno disagi per la circolazione dei treni a Firenze, per la sostituzione di un cavalcavia
29 Giu 2026 • 0 commenti
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